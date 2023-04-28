公務員響應下田插秧 被指勞師動眾

【本報綜合報道】內地網絡近期流傳照片，大批身穿紅色或藍色外套的公務員在農田中插秧，田埂上插滿不同部門單位的標誌牌。內地傳媒周日報道，15個機關單位響應號召，下鄉幫助低保戶農民插秧，以免錯過時節。惟相關行動引起爭議，有民眾斥勞師動眾。

公務員按照不同部門劃分的區域，到農田上插秧，期間有多名手舉相機和攝影機的工作人員在田邊拍照。事件上傳網絡後，引來爭議。有網民認為，這種情況代表政府和公務員積極推動鄉村振興，為農村發展注入新動力。惟亦有網民批評是勞師動眾，不是助農，反而擾民，「感覺像做秀，跟擺拍差不多意思」。

200人參與 料耗公帑56萬 有網民估算此次插秧助民活動的經費安排，以插秧目標兩畝為例，有200人參與，支出包括包車費、茶水餐費、廣告物料、攝影攝像和舞台搭建等費用，共花費49萬元人民幣（約56萬港元）。另有網民表示，根據自身經驗，上述範圍的水田，最多5個人一天就可完成，「這筆費用還不如直接補貼農民」。