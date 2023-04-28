秦剛晤中亞5國外長 加強合作

【本報綜合報道】中國國務委員兼外長秦剛周三在陝西省西安市，分別與來華出席中國—中亞外長第四次會晤的中亞五國外長舉行會談。

5國支持北京倡議理念

秦剛分別會晤哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫、塔吉克斯坦外長穆赫里丁、烏茲別克斯坦外長賽義多夫、土庫曼斯坦第一副外長哈吉耶夫。秦剛強調，中方將一如既往堅定支持中亞國家維護國家主權、獨立、安全和領土完整，堅定支持中亞國家根據本國國情自主選擇的發展道路，堅決反對任何外部勢力干涉中亞國家內政，將加強雙方在聯合國、上海合作組織等框架下溝通協作，共同維護國際關係基本準則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護國際公平正義。