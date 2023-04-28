誘學弟當共諜 退役台兵被控

【本報綜合報道】台灣傳媒周三報道，台灣一名許姓軍人2001年退伍後到中國大陸經商，不料遭陸方以兒子的學業前途威脅，要求他吸收在台灣國安局任職的學弟「服務大陸」。許男近日遭高雄地檢署調查後依為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織未遂罪起訴。

指受大陸威脅假裝順從 調查指，許男2015年7月從台灣到中國大陸，在當地派出所辦理暫住登記時，突然被3名中國大陸國安人員帶走軟禁，其後更直接要求他吸收在台灣國安局任職的學弟。對方不但恐嚇許男，又以大疊鈔票和保障其兒子在中國大陸的學業前途作賄賂，許男最終答應行事，並藉由回台聚會與學弟見面。然而學弟一聽許男的要求後立即回絕，但陸方仍然要求許男繼續與學弟接觸。

台灣檢調機關接報後追查許男，今年1月底成功逮捕他。許男堅稱自己並無背叛，單純受威脅才假裝順從，但檢方認為他屢次想接觸學弟，且首次失敗後仍然不放棄，認定他有替中國大陸發展組織的意圖，偵結後依上述罪名起訴他。