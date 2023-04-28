疫情指揮中心5‧1解散 新冠新變種 殺入台灣

台灣進入後疫情時代，新冠5月1日起由第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同日解編退場。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天主持最後一場記者會時提醒，當地上周首度檢出兩宗本土與變種病毒株XBB.1.16有關病例。

自2020年1月20日起，指揮中心已開設960場疫情記者會，未來記者會內容由疾管署每周例行記者會發布。王必勝致詞時形容記者會扮演非常重要角色，例如傳達公開透明訊息，只要民眾信任政府，才會配合防疫措施，並特別感謝負責聯繫記者兩位發言人莊人祥及羅一鈞。

王必勝主持最後一場記者會 當談及前指揮官陳時中主持大部分記者會，自己接手最後102場時，王必勝強調，政府非常認真準備每一場記者會，向民眾提供經整合整理資訊，即使是昨天記者會也是如此，從頭到尾都沒有變改，「這是我們的精神態度」。

107宗本土病例 中重症微升 在最後一場記者會，指揮中心公布自3月20日起實施輕症易通報、免除隔離等措施後，當地過去一周平均每天新增99宗中重症病例，較再對一上周微升百分之六。此外，當地上周平均每天共有13名患者疫歿，數字與再對一上周相比相若。

外間一直憂慮，新冠變種後引發另一波疫情。指揮中心昨天公布最新變種株定序結果，當地過去一周新增檢出151宗與新冠變種病毒Omicron亞型變種株有關病例。107宗本土個案中，67宗涉及BA.2.75，另外26宗屬於XBB，當中兩宗是XBB.1.16。

羅一鈞表示，兩名XBB.1.16患者為70多歲及80多歲女子，均非屬於重症。其中一人本身有高血壓、癌症病史，沒有外出旅遊。她上月尾出現發燒及咳嗽等症狀，翌日獲送院接受治療，期間曾服用類固醇及瑞德西韋等藥物，至本月8日康復出院。

至於指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，由於防疫朝向常態化發展，新冠疫苗接種假完成階段性任務，由下月起回歸一般性請假規定，與接種流感疫苗相同。本報綜合報道