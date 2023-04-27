美若敗走烏克蘭 歐洲將由亂轉治

烏克蘭戰爭不易確定勝負，戰場上可以分高下，但只限於戰役。由於烏克蘭背後是美國與北約，武器以至軍隊供應可以源源不絕，戰役失敗可用不斷提升的武器系統來扭轉敗局。決定因素不是軍力的高低，而是政治，美國北約可介入乃至參戰至哪個程度？就如阿富汗，美國未用全力，仍可維持二、三十年的戰爭。

撤軍是政治決定，不是軍事決定，只要美國與北約堅持，烏克蘭戰役敗了還可再有戰役，一如韓戰，可以反覆反攻，韓戰停戰也是政治決定，韓戰的結束便是美國在政治上失去再戰的決心。烏克蘭戰爭中，美國的消耗已超過整個阿富汗戰事，美國現時財力大不如前，對手俄羅斯已將之看成衞國戰，不勝不休，依靠戰場勝負來結束戰爭已不可能。

若戰役失利，美國會否又如阿富汗那樣壯士斷臂呢？無論如何，美國政治上從國內因素考慮，頗有停戰撤軍的可能性，亦未必要等待特朗普上台才會如此。

與俄羅斯和解共存 一旦美國放棄，烏克蘭澤連斯基政權必然無法維持，後果如何呢？澤連斯基政權跑到波蘭或美國作流亡政府機會不大，烏國必有新的政權與俄羅斯談判，重建國家，重建烏俄關係。澤連斯基的猢猻散，便是把前台政客、後台寡頭財團都趕出烏克蘭，據西方的報道，澤連斯基貪污，美國支援的龐大資金已造就了他們逃亡的生活支持，但他們現時的政治光芒便會驟然而止，變成英美又一批政治寓公。

其次是周邊國家的政治取向轉變。美國一退，北約便癱瘓，歐盟不會接手繼續抗俄，在俄西邊界部署的30萬大軍將迅速減少，歐盟從軍事對抗會轉移至政治上與俄羅斯共存，也回復爭取俄的低價能源來重整歐洲經濟。波蘭仍可堅持仇俄，但獨力難支，會被德、法、荷、比邊緣化。

最悲慘的是波羅的海三國，俄裔居民最多的拉脫維亞會率先改變立場，尋求與俄和解。就連立陶宛也難頑抗，不可能與波蘭組保守聯盟。黑海諸國，羅馬尼亞、保加利亞均受惠於俄天然氣供應，反俄已不積極，歐盟的烏克蘭政策便會變成與俄和解共存，或在美國與中俄之間保持距離，重心會是經濟建設，努力在德、法帶領下維持在其後多極政經國際中與美國、中國、俄羅斯、印度等並立，扭轉近年衰落之勢。

美軍敗走，歐洲的形勢便如中東從亂返治。

研究所所長 陳文鴻