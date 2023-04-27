兩岸國際

網羅最醜吉祥物地標
台灣一名女子昨日在網上分享一張全台「最醜吉祥物地標」的組合圖，網羅了9個地標，包含澎湖的「花枝妹、比堅尼小丑魚、城前鮮蚵、珍珠小童」、高雄的「金蕉王」、台南的「虱目魚小子」、南投的「生生不息」、雲林的「絲瓜小姐」，以及新竹的「人面蝴蝶」，引發網民熱議。
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