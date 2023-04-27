AI設計個性化行程 網紅學懂窮遊歐洲

美國田納西州一名網紅近日利用人工智能聊天機械人ChatGPT為自己設計歐洲旅行計劃，未料對方不僅提供了城市資訊，還詳細列出旅行天數、旅行方式、費用和基本上所有東西的成本，省下大量時間和金錢。她事後透過影片在網上分享此事，獲得大量關注。

跨越4市 每人約7850元 24歲的羅利（Madison Rolley）表示，自己計劃和朋友前往歐洲旅行兩周，跨越4個城市，並在每個目的地進行3項活動，成本為每個人1,000美元（約7,850港元）。在詢問ChatGPT後，對方為她提供的行程包括在荷蘭阿姆斯特丹參觀安妮之家（Anne Frank Museum）與梵高博物館，並在法國巴黎參觀羅浮宮與艾菲爾鐵塔，總價達2,100美元（約1.6萬港元），不包括回程機票。

羅利對ChatGPT給出的計劃很滿意，直言這是她至今最喜歡的「窮遊」。她形容ChatGPT在很大程度上提供了一條有意義的路徑，還展示出自己要如何預訂。她承認ChatGPT作為旅行顧問並非沒有缺點，但可以將對方意見作為參考，對不同國家的價格或航班的情況有所了解，其後開始真正進行預算計劃。本報綜合報道