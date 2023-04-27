日揆遇襲 公安長官照食飯捱轟

日本首相岸田文雄本月中在和歌山縣助選期間遇襲，沒有受傷。國家公安委員長谷公一前天在自民黨議員宴會上致詞表示，他事發當天正在視察地接到警察廳告知相關消息，之後仍「好好地吃下了鰻魚飯」。有議員形容長谷言論是「政權的鬆懈」，另有人批評他當時欠缺危機意識。（綜合報道）