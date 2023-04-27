哈利告新聞集團竊聽 爆威廉曾收和解金

【本報綜合報道】英國哈利王子周二提交證人陳述文件顯示，新聞集團主席梅鐸旗下報章在2020年與英國王室達成秘密協議，向威廉王子支付一筆巨款，作為記者涉嫌竊聽威廉手機的和解金。威廉發言人未有回應，新聞集團拒絕評論是否達成和解，並否認與王室之間有秘密協議。

要求梅鐸道歉

哈利正起訴新聞集團旗下英國《太陽報》和其他小報，多年來非法截取他的電話和其他個人訊息，並違背與英國王室達成的協議，要求梅鐸為此道歉。哈利未有在法律文件中列明和解條款或規模，也沒有提到入侵威廉手機的具體事件，但透露和解讓王室推遲對新聞集團索賠，從而避免就被截獲語音訊息的尷尬細節作證。惟新聞集團代表律師表示，她向參與訴訟的集團內部幾名高級律師詢問英國王室秘密協議一事，卻沒有人曾參與、獲悉或以其他方式知道秘密協議存在。