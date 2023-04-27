擲170萬整容求變BTS 加國青年併發症不治

科盧奇

成為練習生 失去自信 拉面皮縮唇 為了擁有與南韓知名樂隊防彈少年團（BTS）成員Jimin一樣容貌，一名來自加拿大男演員過去一年不惜花費22萬美元（約172萬港元），接受12次整容手術，包括拉面皮及縮唇等手術，至周日出現手術併發症，在南韓一間整容醫院去世，終年22歲。

科盧奇（Saint Von Colucci）2019年由加拿大移居南韓，成為當地其中一間娛樂公司練習生，雙方簽約7年，由公司負責起居飲食費用。他的宣傳公關布萊克（Eric Blake）表示，科盧奇身高超過180厘米，加上擁有金髮碧眼，卻絲毫感覺不到任何安全感。

移除填充物受感染 當談及科盧奇為何不滿自己外形時，布萊克坦言，死者相信自己在南韓備受歧視是由於其西方外貌，導致難以找到工作，因此由去年起開始整容，接受下顎、植骨、鼻子、眼部拉面及其他小型手術。他提及科盧奇最為不滿其下巴及下頜線太寬，不似大部分人擁有「V形」面孔，因此去年11月明知手術存在風險後，仍選擇在下頷線位置植入填充物。

然而，科盧奇上周六晚上在醫院移除填充物時引發感染，隨後出現併發症，約數小時後死亡，獲布萊克形容死得非常悲慘。科盧奇去年6月接拍韓劇《漂亮的謊言》，在劇中飾演一名國際學生，屬其中一名主要演員。劇集原定今年10月在美國播出，未料播出前傳出死訊。本報綜合報道