兩岸國際

戴琪稱印太框架 不礙其他貿協

美國貿易代表戴琪周二表示，拜登政府主導的印太經濟框架（IPEF）不會與區內其他貿易協定衝突。IPEF旨在通過與印太地區夥伴合作，促進更具彈性、更可持續和更具包容的經濟。她強調，美國對本土勞工、企業及全球經濟都負有責任，必須處理好中美經濟關係。（綜合報道）
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