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蘇丹生物實驗室 被佔領陷危機
世界衞生組織駐蘇丹代表阿比德周二指，首都喀土穆存放小兒麻痹症、麻疹及霍亂病原體樣本的中央公共實驗室，遭交戰其中一方佔領，並且將所有技術人員趕出實驗室，技術人員無法進入以安全處理生物材料及物質，加上電力中斷，實驗室存在巨大的生物安全風險，現時情況極度危險。（綜合報道）
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