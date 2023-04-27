美韓總統向韓戰紀念碑獻花圈
【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅正在美國訪問，昨日將與美國總統拜登舉行會談，預料將討論加強對北韓的延伸威懾、韓美經濟安全合作、多邊事務協作等議題。兩人先前往華盛頓的韓戰紀念碑敬獻花圈。
在韓美首腦會談前夕，尹錫悅在華盛頓出席由美國商會舉辦的活動。他致詞時表示，韓美安全聯盟應該演變成供應鏈和面向未來的創新技術聯盟，兩國的合作應從半導體擴展至人工智能、量子等的新興技術。他又指，兩國經濟面臨新的挑戰，經濟放緩令投資環境不穩定。而技術霸權的競爭、能源問題和氣候危機正日益為商業活動帶來更多不確定性。
尹錫悅：美監聽 無礙關係
對於美國國防部洩漏機密文件顯示美國對盟友南韓進行監聽，尹錫悅強調不會對牢固的韓美關係產生影響。另外，尹錫悅當天亦到訪美國太空總署位於馬里蘭州的戈達德太空飛行中心，希望跟美國結成太空聯盟，展現共同研究和開發計劃。
另一方面，南韓產業通商資源部表示，韓美兩國企業以尹錫悅訪美之行為契機，簽署共23份合作諒解備忘錄。部長官李昌洋表示，兩國合作範圍從軍事安全同盟延伸至尖端產業和技術同盟，韓方將努力爭取此次簽署的備忘錄取得實質性成果。
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