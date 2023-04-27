美韓總統向韓戰紀念碑獻花圈

在韓美首腦會談前夕，尹錫悅在華盛頓出席由美國商會舉辦的活動。他致詞時表示，韓美安全聯盟應該演變成供應鏈和面向未來的創新技術聯盟，兩國的合作應從半導體擴展至人工智能、量子等的新興技術。他又指，兩國經濟面臨新的挑戰，經濟放緩令投資環境不穩定。而技術霸權的競爭、能源問題和氣候危機正日益為商業活動帶來更多不確定性。