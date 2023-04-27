停火不足半日 蘇丹首都再傳炮火聲

【本報綜合報道】蘇丹政府軍與快速支援部隊周一達成72小時停火協議，於周二實行不夠半日便再度出現激烈戰鬥，雙方互相指摘對方破壞協議。當地傳媒報道，蘇丹首都喀土穆自周二早上開始就不斷傳出炮火聲。

蘇丹政府軍表示，敵對的快速支援部隊將軍事車隊開往喀土穆，準備開展大規模軍事行動；快速支援部隊反指摘軍方繼續向喀土穆開火。雙方衝突目前已持續至第二周，喀土穆不斷傳出爆炸聲、槍聲和戰機的轟鳴聲，當地居民正面臨人道危機，食物、水、藥物及燃料等物資愈來愈少，醫療服務亦將近崩潰。報道指，數以萬計的蘇丹居民已逃往埃及、乍得和南蘇丹等鄰近國家。

聯合國秘書長古特雷斯警告，衝突雙方的權力鬥爭不僅令該國的未來處於危險之中，更在點燃跨國界潛在的導火線並造成巨大苦難，使發展倒退數十年，敦促雙方立即平息紛爭，強調衝突不會亦不應在戰場上解決。

中方稱將轉移800人 中國常駐聯合國代表張軍表示，對蘇丹局勢再陷動盪感痛惜，呼籲雙方停火。在北京，外交部發言人毛寧表示，協助當地中國公民撤離的工作正在推進，正組織通過海路轉移。在周二起的3天，將有近800人獲轉移，另有300多人已通過陸路前往周邊國家。