習近平與澤連斯基通話 承諾派員訪烏
【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨日下午應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，為兩人自俄烏戰爭爆發後首次通電話。習近平指出，中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力，並派中國政府歐亞事務特別代表李輝赴烏等國訪問。
習近平指出，他讚賞澤連斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助，又表示相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。他又指雙方要着眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。
澤連斯基稱恪守一中政策
他強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大，對話談判是唯一可行的出路。對待核問題，他表示有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運着眼，共同管控好危機。澤連斯基表示，烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
澤連斯基另於社交網稱，他與習近平已進行一次長且有意義的通話。他同日任命里亞比金為新一任烏克蘭駐華大使，並指相信這次通話能促進烏克蘭與中國的關係。俄羅斯外交部則表示，注意到中國準備為建立談判進程在做努力。
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