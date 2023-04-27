新坦克夥突擊隊 俄猛攻烏東重鎮

烏克蘭陸軍司令西爾斯基周二表示，俄軍在烏東重鎮巴赫木特戰鬥中積極利用坦克及火炮，以強大火力殺傷烏軍及摧毀陣地，然後派出突擊隊繼續進攻。俄新社同日引述消息指，俄羅斯最新型T14主戰坦克已出現在烏克蘭。它配備額外裝甲防禦反坦克彈藥，曾向烏軍陣地開火，但沒有參與直接進攻。

西爾斯基指出，俄軍突擊隊從每個旅抽調，它以摩托化步兵連為基礎，由坦克、火燄噴射器、迫擊炮及反坦克部隊加強，用於重奪失守陣地。突擊隊分為10人一組，他們持輕武器直接進攻，很少使用其他戰鬥裝備。它通常分3至4波進攻，一有損失立即補充。俄軍在突擊行動中必定使用無人機，以校正炮兵射擊，且指揮官可更有效指揮。同時，突擊隊指揮官使用安裝特殊軟件Alpine Quest GPS的智能電話，它可顯示守軍的火力裝備坐標位置、攻擊目標、前進路線及鄰近部隊任務。

T14技術特性勝德英坦克 報道指，T14坦克乘員去年底在頓巴斯受訓。俄羅斯火箭與炮兵科學院副院長西夫科夫稱，T14將與援烏的英國挑戰者2主戰坦克、德國豹2A6主戰坦克較量。他又指，T14的技術特性超過後兩者，並可作為T90M坦克群的指揮中心。T14於2015年公開亮相，在敍利亞首次作戰。它擁有全自動裝填的無人炮塔，3名乘員坐在炮塔前方一個裝甲防護艙內。

英向烏移交貧鈾穿甲彈 英國國防部武裝部隊國務大臣希佩周二證實，已向烏克蘭移交包括貧鈾穿甲彈在內數千枚挑戰者2主戰坦克炮彈。俄羅斯駐英大使館指摘希佩的冷酷言論，證明盎格魯-撒克遜人的無情政策，即全面升級在烏克蘭的代理衝突。另外，俄羅斯周二以導彈攻擊烏克蘭一座博物館，造成兩人喪生和10人受傷，烏克蘭總統澤連斯基譴責這種野蠻暴行，並指摘俄國試圖抹去烏克蘭的歷史和文化。本報綜合報道