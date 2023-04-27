部分退貨獲退款 藉漏洞呃20萬

【本報綜合報道】廣西自治區一名90後女網紅自去年9月起，發現在網上購物後只要退回部分貨物，便可獲全額退款。她食髓知味多次利用有關漏洞獲利，最終「上得山多終遇虎」，一間電商得悉被騙報警。內媒周二報道，杭州市公安局臨平分局東湖派出所跨省執法，最終以詐騙罪拘捕涉案女子。

電商損失慘重 報警求助 樊姓女網紅去年9月在一間網店下單購買兩件衣物，收貨後申請退款，但只給商家寄回一件，沒想到最後竟收到全額退款。嘗到甜頭的樊女於是在多個購物平台瘋狂下單，以多買少退的方式賺取商家貨品。直至位於浙江省杭州市臨平區的一間電商因此蒙受逾2萬元（人民幣‧下同，約2.3萬港元）損失，報警求助，始曝光事件。

在廣西警方的協助下，東湖派出所民警最終逮捕樊女，並在其家中發現堆積如山的贓物，涉案金額高達逾20萬元（約23萬港元）。樊女落網後坦承犯行，供稱本想「薅羊毛」賺點小便宜，滿足自己的虛榮心，沒料後來「上頭」愈陷愈深，最終走向犯罪的深淵。