淄博臨近長假 酒店逆市減價

特色燒烤爆紅 當局出手調控 內地五一假期來臨在即，官方估計全國出遊人數超過2.4億人次，多地酒店或民宿出現「漲價毀約潮」，破壞出遊好心情。惟近日因特色燒烤而爆紅的山東省淄博市沒有出現上述情況之餘，更有「坐地降價」潮，原本需付逾千元人民幣一晚酒店，現在只需付大約一半價錢。

旅客周先生表示，他原本計劃五一前往淄博旅遊，預訂一晚1,341元（人民幣‧下同，約1,521港元）酒店房間，詎料前天接到酒店電話，屆時只需支付735元（約833港元）。酒店翌日回應指，當地近日因燒烤熱而客流量增大，政府為防止酒店房價過分上調，於是控制及優化價格，至下月底都不會改變，又稱現在房間已經全部訂滿。

要求錯峰出遊 推介泰山 淄博市文化和旅遊局昨天發布名為《致廣大遊客朋友的一封信》提及，當地五一期間中心城區的酒店目前已基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段，以及網紅拍照地點將出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題，或影響旅客體驗效果。

在信中，淄博市文化和旅遊局強調當地是一座溫馨美麗城市，天天都有美食，建議民眾「錯峰出遊、避免扎堆，打出時間差、換得舒適度」。它另提及省內其他兄弟城市及景點，例如泰山擁有雄偉磅礡景色，呼籲眾人到處走一走、看一看，感受好客山東獨特魅力。

早在酒店或民宿出現「坐地降價」情況前，淄博市市場監督管理局上周六曾發布通知，嚴控市內賓館酒店客房價格大幅上漲。官方估計，全國五一出遊人數超過2019年約4個百分點，創造1,200億元（約1,361億港元）消費。本報綜合報道