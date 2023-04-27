抗疫期間玩網遊 西安官員遭雙開

【本報綜合報道】陝西省紀委監委前天公布6宗違反中央八項規定精神典型問題個案，其中西安急救中心前黨總支副書記、主任李強違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務宴請，在抗疫期間存在不擔當不作為等問題。李強已被開除黨籍和公職，移送檢方審查起訴。

4官涉貪腐受懲

根據通報，李強2014年至2021年先後收受管理及服務對象送禮品、禮金逾6萬元人民幣（約6.8萬港元），接受管理及服務對象安排宴請。此外，他曾在新冠疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺情況下，仍在上班時間玩網絡遊戲，同時另存在其他嚴重違紀違法問題，因此遭到雙開。