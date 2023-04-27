抗疫期間玩網遊 西安官員遭雙開
【本報綜合報道】陝西省紀委監委前天公布6宗違反中央八項規定精神典型問題個案，其中西安急救中心前黨總支副書記、主任李強違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務宴請，在抗疫期間存在不擔當不作為等問題。李強已被開除黨籍和公職，移送檢方審查起訴。
4官涉貪腐受懲
根據通報，李強2014年至2021年先後收受管理及服務對象送禮品、禮金逾6萬元人民幣（約6.8萬港元），接受管理及服務對象安排宴請。此外，他曾在新冠疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺情況下，仍在上班時間玩網絡遊戲，同時另存在其他嚴重違紀違法問題，因此遭到雙開。
另外，陝西省高級人民法院前副院長曹建國、陝西儲備糧管理集團前總經理黃鋒、漢中市住房和城鄉建設局前副局長曹志安及咸陽市住房公積金管理中心副主任趙繼紅，亦涉違規收受禮品、禮金，或接受可能影響公正執行公務的旅遊安排等問題，各自受到黨內警告、降職或雙開等處罰。
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