台食品廠奪命火 油炸機肇禍

消防指遇難者誤躲非密閉冷藏庫 台灣聯華食品位於彰化縣的食品工廠周二發生火警，釀成7人死亡。彰化縣政府展開調查，縣消防局火調科昨日早上與聯華相關人員重返現場。根據初步勘查，不排除起火原因為工廠二樓的油炸機起火，沿着排煙管道延燒。至於何人需負責，檢方強調先進行火場重建、釐清真相，再追究責任問題。

彰化縣消防局火調科人員周五上午9時現身聯華彰化廠，聯華相關人員緊跟在後，一同進入火災現場，從一樓開始向上逐層查看。縣消防局火調科長施貴般表示，調查後認為起火原因與工廠二樓油炸機的關聯較大，不排除為油炸機起火，引發嚴重災情，但詳細原因有待進一步勘查釐清。至於罹難者死亡原因，消防局初判應是濃煙太多導致廠房內視線昏暗，員工疏散、逃生不易，才會躲進未密閉的冷藏庫遭嗆昏不治。

彰化最嚴重 員工作業禁攜手機 由於聯華大火是該縣近10年來最嚴重的工安意外，有諸多疑點令人不解，引發民眾關注。有幸存員工憶述，上班不久就聽到消防警報響起，發現濃煙快速往上竄，由於工作時要穿無塵衣，也不能帶手機，完全無法與外界聯絡，只好跟多名同事錯誤躲進4樓冷藏庫，最終幸及時獲救。

彰化縣政府清查後發現，工廠去年雖有申報消防安全設備檢修，但並無做建築物公共安全檢查申報，將依建築法罰款6萬元至30萬元新台幣（約1.6萬至7.8萬港元）。該檢查的項目中，包含安全梯、屋頂避難平台、避難層出入口等檢查項目，惟工廠沒有依照規定申報。有員工家屬質疑，工廠逃生設備是否符合規定。

涉事工廠無做建築物安檢申報 縣消防局災害預防科科長蔡佳洲周二表示，冷凍區當時沒有完全封閉，僅有塑膠擋簾，且有換氣裝置無法阻隔致命的高溫濃煙，是較為錯誤的逃生方式。亞太消防工程師學會理事長唐雲明另表示，工廠都是列管場所，平時都要有消防避難動線與防災演練，但事件反映恐怕未落實消防編組演練。本報綜合報道