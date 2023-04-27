旅美大熊貓丫丫 今返抵中國

中國外交部發言人毛寧昨日表示，經向主管部門了解，旅居美國孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」即將如期返回中國。內媒消息指，丫丫將乘坐聯邦快遞FX9759航班回國，計劃北京時間今日凌晨從孟菲斯國際機場起飛，預計下午4時55分到上海。（綜合報道）