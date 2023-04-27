華製兩棲船塢登陸艦 交付泰

由中國製造的兩棲船塢登陸艦象島號接艦儀式，周二在泰國春武里府梭桃邑海軍基地舉行。泰國海軍司令成猜表示，象島號不僅為泰國海軍未來20年發展計劃實現良好開端，更意味泰中兩國和兩國軍隊的友好關係與合作更緊密。（綜合報道）