兩岸國際

日自民黨青年局長 下月訪台

日本自民黨青年局局長鈴木憲和周二宣布，他下月3日至7日將率團訪問台灣，與台灣總統蔡英文及副總統賴清德等人會面。此外，他會前往高雄，參觀已故前首相安倍晉三銅像，以及另一已故前首相中曾根康弘左營故居。（綜合報道）
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