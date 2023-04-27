傳外商紛撤資 中方否認
【本報綜合報道】近來有境外輿論稱，由於知識產權保護不力，很多在華外商投資企業難以盈利、出現撤資等情況。國家市場監管總局副局長甘霖昨日表示，該說法與實際情況不符，強調中國政府高度重視外商投資企業知識產權保護。
甘霖在國新辦舉行的新聞發布會上強調，中國政府大力維護外商投資企業合法權益，對在中國註冊的企業一視同仁，以優質服務更好營造公平競爭的市場環境。數據顯示截至去年底，國外在華發明專利有效量達86.1萬件，同比增長4.5%，其中涉及5.8萬間國外企業，較前一年增加2,000間。國外在華有效註冊商標有203萬件，同比增長5.9%。甘霖指這些數字都是最好的說明和證據。
另關於大陸早前對台展開貿易壁壘調查，台灣陸委會昨日作專題報告，指大陸如認為台灣措施對其形成貿易壁壘，按世界貿易組織規定可要求與台磋商，若未解決可尋求世貿解決爭端。國台辦則指，台灣當局長期單方面大量限制大陸產品輸入是客觀事實，大陸按規定進行貿易壁壘調查，完全正當合理。
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