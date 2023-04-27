傳外商紛撤資 中方否認

甘霖在國新辦舉行的新聞發布會上強調，中國政府大力維護外商投資企業合法權益，對在中國註冊的企業一視同仁，以優質服務更好營造公平競爭的市場環境。數據顯示截至去年底，國外在華發明專利有效量達86.1萬件，同比增長4.5%，其中涉及5.8萬間國外企業，較前一年增加2,000間。國外在華有效註冊商標有203萬件，同比增長5.9%。甘霖指這些數字都是最好的說明和證據。