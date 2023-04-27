盧沙野：中國一貫尊重各國主權

盧沙野

【本報綜合報道】法國外交部周一召見中國大使盧沙野，要求他就日前受訪，指前蘇聯加盟共和國無主權地位的言論解釋。中國駐法國大使館在社交平台表示，盧沙野與法國外長辦公室主任會面，就落實總統馬克龍訪華成果進行交流，亦談到近期的輿論風波，重申中國在有關問題上的立場沒有變化。

法外長辦籲大使遵中方立場 盧沙野在會上指出，中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨及原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。關於烏克蘭問題，中方的立場同樣是一貫及明確，願繼續同國際社會一起，為推動政治解決烏克蘭危機作出自己的貢獻。

法國外長辦公室發表聲明指出，包括中華人民共和國在內的整個國際社會，通過與各相關國家建立或恢復外交關係，均承認蘇聯解體後獲得或恢復獨立的國家當時的邊界。辦公室主任注意到中國外交部重申中國官方立場、指出中國駐法大使言論為個人觀點的澄清，並且呼籲大使在發表公開言論時符合中國官方立場。