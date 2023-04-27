駐華大使遲交國書 美否認遭北京報復

伯恩斯

【本報綜合報道】美國駐華大使伯恩斯周一向中方遞交國書，外界揣測他到職一年才遞交國書，是遭北京乘機報復。美國國務院周二否認上述說法，指伯恩斯過去一年都在中國開展重要工作。

伯恩斯周二在Twitter分享自己遞交國書的照片，稱能在中華人民共和國作為大使代表美國是一種榮譽。據內媒報道，中方周一在北京人民大會堂，接受70位駐華大使遞交國書，並強調中國願在平等互利基礎上擴大互利合作。參加者包括伯恩斯、加拿大駐華大使梅倩琳、法國駐華大使白玉堂、俄羅斯駐華大使莫爾古洛等。

美國國務院發言人帕特爾周二在例行簡報會上回應指，不認為去年3月已抵華履新的伯恩斯遭北京乘機報復，也不會揣測，但他遞交到任國書時間點的問題要問中方。帕特爾又稱，伯恩斯是世界級外交官，資歷豐富，美方很感謝有他在北京代表美國，也非常高興他能遞交國書。

尹錫悅邀華領導人訪韓 另外，南韓駐華大使鄭在浩周一亦遞交國書，轉達南韓總統尹錫悅期待中方領導人年內訪韓的訊息。中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，中韓雙方就推動雙邊關係健康穩定發展，包括妥善處理各自關切和敏感問題等保持溝通；但針對雙方高層交往，則未有可提供的消息。