台出版社總編上海被捕 國台辦指涉危害國安

李延賀

【本報綜合報道】台灣八旗文化總編輯富察（李延賀）上月赴大陸探親後，傳出在上海被大陸警方秘密拘捕。大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會上回應稱，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受調查。

朱鳳蓮指出，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。針對李延賀被捕一事，台灣陸委會日前曾透露「人是平安的」，但因尊重家屬意見，不對外詳細說明情況。另外，涉嫌長期從事「台獨」分裂活動在浙江溫州被捕的台灣男子楊智淵，其案件由溫州市國家安全局偵查終結，移送溫州市檢察院審查起訴，有專家指最重可判無期徒刑。國台辦回應稱，此舉是進一步敲響嚴懲「台獨」分裂勢力的警鐘。

傳美軍訓練台兵 大陸反對 對於台媒指美方派遣200名美軍入台訓練台軍、整軍備戰，朱鳳蓮表明堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，希望台灣人擦亮眼睛，堅決反對「台獨」分裂勢力勾連外部勢力毀台、害台的行徑。另對於歐盟外交與安全政策高級代表博雷利日前呼籲歐洲海軍在台灣海峽巡航，朱鳳蓮稱對任何有可能損害中國國家主權和領土完整的行徑，他們都高度戒備、高度警惕。

朱鳳蓮