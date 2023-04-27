勾連無避忌 針對解放軍 台認情報分享予五眼聯盟

解放軍軍機和軍艦頻現台海之際，台國安局長蔡明彥昨日證實，台灣與西方情報分享組織「五眼聯盟」交流情報。台軍同日公布年度漢光演習將分兩階段舉行，並依照解放軍對台軍演等行動，驗證三軍部隊作戰計劃。

蔡明彥昨日在立法院就有關大陸複合式威脅答詢時證實，台灣目前與由美國、澳洲、加拿大、新西蘭和英國組成的五眼聯盟，有實際且即時性的情報交流，同時國安局大幅更新電腦設備，未來也會透過保密系統與五眼聯盟接軌。五眼聯盟是由美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭等盎格魯撒克遜民族國家所組成的國際情報分享聯盟。

漢光演習兩階段 驗證三軍 台國防部作計室聯合作戰計劃處長林文皇昨日表示，漢光39號演習將分兩階段實施，首階段為5月15日至19日的電腦輔助指揮所演習，想定以敵軍犯台各種可能行動及近年對台軍演態樣作基礎，並借鏡俄烏戰事，運用聯合戰區層級模擬系統推演平台實施全天候對抗演習。第二階段為7月24日至28日的實兵演習，延續電腦輔助指揮所演習及平時作戰計劃演練，於本島及離島由統裁部設計想定發布狀況，設置假想敵誘導三軍部隊實施實兵實裝、部分實彈對抗演練。

漢光演習規劃重點包括精進戰力保存、強化海上截擊與護航能力、提升領土防衞作戰效能、堅韌後勤支援措施與防疫措施。林文皇表示，演習希望驗證空中兵力分散部署、軍民用機場徵用及海上兵力機動護航、地面部隊戰術部署、偽裝等措施，確保三軍戰力完整，亦將加強海上截擊能力，整合岸置反艦武器及海上兵力、海巡艦艇等，對敵制海編隊與兩棲船團實施打擊。

外界關注演習是否將去年及今年大陸對台軍演，以及近期山東號航母編隊近台演訓等納入兵推或實兵演習課目，林稱將依解放軍犯台威脅及近期對台軍演等行動模式，驗證三軍部隊作戰計劃。至於是否演練美日支援課目或邀請美軍人員參與，林僅稱如期開展友盟計劃，但不會對外說明詳情。

大陸軍艦料台灣東部活動 台灣國防部昨日發布消息稱，至當日上午6時前24小時，偵獲解放軍派出6架次軍機和4艘次軍艦，持續在台海周邊活動據台國防部所公布的航迹圖，其中一架「直9」反潛直升機在台灣東部空域飛行，顯然該處有大陸軍艦在該處活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。本報綜合報道

台軍漢光演習將分兩階段舉行。 解放軍軍艦頻現台海。 蔡明彥