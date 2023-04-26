歌舞伎翁獻身54年 1300觀眾支持最後公演

唐吉訶德改編劇主角 憑歌寄意道別 日本80歲的歌舞伎演員松本白鸚自1969年起，54年間一直作為主角出演以西班牙文學巨作《唐吉訶德》改編的音樂劇《拉曼查的男人》，他周一在神奈川縣橫須賀市舉行最後一場《拉曼查的男人》演出，觀眾們在終場時依依不捨，全場起立鼓掌，向這位將逾半個世紀的年華獻給上述音樂劇的老演員致以崇高的敬意。

松本白鸚原計劃去年便迎來《拉曼查的男人》最後一場演出，未料計劃因新冠疫情而延遲。

收山計劃因疫情延遲 在演出結束後，松本白鸚接過有份出演的日本女星松隆子送的花束，向觀眾表示已演出了54年，「都是託觀眾的福才能走到今天這一步，只要自己還活着，今後還會繼續演藝生涯。」眾人隨後齊聲高唱經典歌曲《不可能的夢》（The Impossible Dream），向觀眾道別。

約1,300名觀眾當日當場支持，有人高喊「謝謝」，也有人用「bravo」喝采，更有人潸然淚下。一名橫須賀市的六旬觀眾稱，將音樂劇中的內容和松本白鸚的人生聯繫起來，內心感到無比激動，透過觀看今次的演出獲得了勇氣與精神。另一名從愛知縣春日井市前來的5旬觀眾稱，生活感到艱難的時候，是《不可能的夢》的歌詞激勵了自己。他指以後不能再看到松本白鸚版的唐吉訶德會感到十分寂寞，並形容該音樂劇能在觀眾心中繼續下去。本報綜合報道