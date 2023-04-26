疆界論未息爭議 法總統斥華大使

波羅的海3國 重申非法佔領歷史 中國駐法國大使盧沙野的「前蘇聯加盟國無主權國地位」言論風波持續發酵，法國總統馬克龍周一指這些國家的疆界不容侵犯；波羅的海三國召見中方代表，強調過往遭前蘇聯非法佔領。中國駐法國大使館回應時強調，盧沙野的表態不是政策宣示，只是在電視辯論的個人觀點表達，各方不應該對此過度解讀。

法國一個電視節目上周五專訪盧沙野，他回應克里米亞半島主權問題時，表示根據國際法，烏克蘭等前蘇聯加盟國沒有有效地位，理由是沒有國際協議具體化其主權國家地位。馬克龍向記者表示：「我認為，外交官使用那種語言並不得體。」歐洲議會近80名議員已經聯署要求法國外交部長科隆納，把盧沙野列為不受歡迎人物。

愛沙尼亞外交部召見中國臨時代辦孟建華，指盧沙野表達個人立場時仍然有中國官方代表身份，希望中方代表未來不再有類似說法；又指根據國際法，愛沙尼亞1918年起為主權國家，中國1994年宣布接受布達佩斯安全保障備忘錄約束並向烏克蘭提供核安全保障，即重申支持維護烏方主權和領土完整，克里米亞半島屬於烏克蘭。

華駐法使館強調尊重各國主權 立陶宛外交部召見中國臨時代辦曲柏華，強調波羅的海三國遭前蘇聯非法佔領的歷史，批評盧沙野不但扭曲歷史，也侵蝕中國與立陶宛1991年建交公報相關條款。拉脫維亞外交部同步召見中國臨時代辦宋丹卉，要求對方就盧沙野的言論提供說明。

中國駐法國大使館表示，中國在有關問題的立場沒有變化，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護《聯合國憲章》宗旨和原則；前蘇聯解體後，中國是最早與有關國家建立外交關係的國家之一，尊重前蘇聯加盟國主權國家地位。

歐盟6月峰會 討論未來與華關係 與此同時，盧沙野透過中國駐法國大使館社交網表示，很高興周一與法國外交部長辦公廳主任進行數天前安排好的友好會見，就落實馬克龍訪華成果展開交流，同時談到近期的輿論風波。他表示：「我重申了中國在有關問題上的立場沒有變化。」

另一方面，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周一透露，歐盟領導人6月舉行峰會討論歐盟對華立場及未來與華關係。歐盟成員國外交部長將在歐盟外交和安全政策高級代表博雷利帶領下，準備是次討論。本報綜合報道

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