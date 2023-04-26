涉為朝供資金 美制裁3人

【本報綜合報道】美國財政部周一宣布制裁3人，包括一名譯音姓鄭的本港虛擬貨幣交易員、一名譯音姓吳的內地虛擬貨幣交易員，以及北韓光鮮銀行派駐遼寧丹東的北韓人代表，涉為北韓提供資金用作武器計劃。

包括本港虛擬幣交易員 鄭男和吳男涉嫌聯同其他交易員，協助把北韓黑客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）盜取的虛擬貨幣換成法定貨幣，供北韓政府使用。美國財政部海外資產控制辦公室指，北韓偵察總局透過控制的拉撒路集團，針對各政府部門或私人機構，盜取數據及虛擬貨幣再創造收入，支持發展大殺傷力武器及彈道導彈計劃。

美國財政部指，拉撒路集團去年盜取總值17億美元（約132億港元）的虛擬貨幣，其中去年3月盜取與一個網上遊戲有關的6.2億美元（約48億港元）虛擬貨幣，是歷來最大宗的虛擬貨幣盜竊案。

日加緊部署愛國者制朝 另一方面，因應北韓隨時發射軍事偵察衞星，日本防衞省周一加緊準備在沖繩縣離島部署愛國者3型防空導彈。共同社引述消息報道，防衞省計劃盡快把相關部隊及隊員送往當地，藉此完善攔截北韓導彈態勢。