多國續撤蘇丹僑民 華稱有序離境

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周一表示，蘇丹正規軍與敵對的快速支援部隊達成72小時停火協議，當地周一午夜起生效。多國繼續撤走僑民，中國外交部表示，大部分在蘇丹中國公民已經分批、有序、安全撤離至蘇丹邊境港口或周邊鄰國。

蘇丹正規軍與快速支援部隊過去48小時談判後達成停火協議，雙方過去10天多次同意停火，但全部被撕毀。布林肯指美國要求雙方立即和全面履行停火協議，美方將與地區和國際夥伴，及蘇丹持份者協助成立委員會監督談判過程，達致長期停火。

中國外交部發言人毛寧周二表示，蘇丹安全形勢依然複雜嚴峻，目前未接到中國公民傷亡情況的報告；中央高度關切及牽掛在蘇丹的千多名中國公民安危，對於仍然身在當地的中國公民，將據意願作出妥善安排。她指中國駐蘇丹使館堅守崗位，在有危險撤離時，使館永遠撤在最後，外交部將採有效措施保障使館人員安全。

韓日相繼完成撤僑 另外，南韓和日本周二相繼完成撤僑，南韓國防部表示，撤離蘇丹的28名南韓僑民乘坐軍機返抵首爾。日本首相岸田文雄周一表示，再有包括大使館相關人士的8名在蘇丹日本僑民及其家人已經撤離，強調所有希望離開喀土穆的僑民均全部撤走。