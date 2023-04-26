尹錫悅抵美 與拜登談台海

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周一抵達美國華盛頓展開國事訪問，今日將在白宮與美國總統拜登舉行峰會。對於庫存大量炮彈被運往美國，將導致國防安全出現問題，南韓國防部發言人全河奎周一強調庫存炮兵彈藥量充足，不影響戒備態勢。

尹錫悅日前表明台灣問題是全球性的問題，緊張局勢因企圖以武力改變現狀造成，北京提出嚴正交涉。白宮國家安全委員會發言人柯比稱印太地區緊張局勢，包括北京在南海和台灣海峽的脅迫行為，將是美韓首腦峰會首要議題；又指拜登會表明無理由讓這些緊張局勢演變成衝突，料美韓在處理兩岸緊張局勢的立場非常一致。

韓指炮彈運美無礙國防 柯比指美韓首腦也就半導體領域有非常積極的討論，強調美方期待與南韓在內的合作夥伴和盟友合作，建立更安全的全球電訊生態系統及更有彈性的半導體供應鏈。

另一方面，南韓近日與美國達成借出155毫米口徑炮彈協定，全河奎回應時強調，南韓對外軍事援助的前提是不能夠影響本國國防力量。對於政客警告南韓庫存155毫米口徑炮彈儲備只夠使用一周，又稱軍方儲備彈藥是保障軍隊作戰需要最基本條件，他指有關彈藥數量只是他人猜測，對方援引的數據過時，或與事實完全不符。