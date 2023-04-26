涉沒申報妻持育兒公司股份 英道德專員擴大查辛偉誠

【本報綜合報道】英國國會道德準則專員正在調查首相辛偉誠涉嫌沒有申報妻子穆爾蒂在一間育兒公司持有股份，該公司受益於近期一份政府預算案。道德準則專員網站周一顯示，調查專員已經擴大針對辛偉誠的調查範圍。

懷疑妻輸送利益 調查專員本月13日啟動調查，懷疑穆爾蒂涉嫌利用職務之便，向有持股的育兒公司Koru Kids輸送利益，辛偉誠沒有申報穆爾蒂持有Koru Kids股權，涉違國會議員行為守則第6條。財政部上月推出為英國育兒公司提供財政補貼的試行政策，但並不是所有公司都有資格獲得，必須通過財政部審核和認可；Koru Kids不僅通過審核，亦獲批兒童機構代理註冊資格，能夠取得1,200萬英鎊（約1.18億港元）資金。

調查公開時，首相發言人證實穆爾蒂與Koru Kids有關，她已經上報在公司的股權。

調查清單顯示，專員上周四擴大調查範圍，懷疑辛偉誠違反國會議員行為守則第13條，即國會議員不應該披露專員的任何調查細節。