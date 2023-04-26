美公開核武指揮機 啟動射導彈畫面

【本報綜合報道】美國空軍上周三從加州范登堡太空軍基地試射一枚民兵3型洲際彈道導彈，發射指令由海軍一架有「末日飛機」之稱的E6B指揮與通訊中繼飛機發出。軍方周一罕有公開人員在該架核武指揮飛機，插匙啟動發射導彈程序的畫面。

該架E6B指揮與通訊中繼飛機配備空中發射控制系統，可以從空中向地面的洲際彈道導彈傳達發射指令；參與今次試射的空軍第625戰略作戰中隊人員，插入兩條鎖匙啟動發射程序。該系統是美國陸基洲際彈道導彈唯一可以存活的後備發射能力，不但加強民兵3型洲際彈道導彈的殺傷力，並大大增加美方核武部隊的威懾價值。

可操縱陸基海基武力 美國平均每年4次試射洲際彈道導彈，每次提前5年預先安排；導彈從3個隸屬於空軍全球打擊司令部的導彈聯隊隨機取出，並運往范登堡太空軍基地進行測試發射，旨在盡可能在接近作戰環境下測試及評估洲際彈道導彈系統。E6B指揮與通訊中繼飛機由波音707飛機大幅度改裝而成，主要負責通訊中繼及擔當戰略空中指揮所。

除向陸基洲際彈道導彈傳達發射指令外，E6B指揮與通訊中繼飛機也可在特定情況下遙距發射這些配備核彈頭的導彈，同時能與戰略核潛艇通訊，傳達發射搭載核彈頭的潛射彈道導彈，意味它可操控陸基及海基核威懾力量。

戰略核潛艇抵達關島 北韓試射固體燃料洲際彈道導彈、中國試驗陸基中段反導技術後，美國國防部周二發布照片，表示搭載20枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈的戰略核潛艇緬因號，上周二抵達西太平洋戰略要地關島進行後勤停留，不但反映美國對印太地區的決心及承諾，向盟友提供延伸威懾，並展示潛艇部隊的靈活性、生存能力、戰備狀態、能力。