距美總統選舉尚餘年半 80歲拜登宣布尋連任

距離美國2024年總統選舉尚餘大約年半時間，80歲高齡總統拜登昨天透過預錄影片正式對外宣布與現任副總統賀錦麗尋求連任，呼籲民眾「讓我們完成這項工作」。當得悉有望重演2020年對決戲碼前，前總統特朗普前天已發聲明批評，拜登經歷一個災難性總統任期，實在無法想像對方競逐連任。

2019年4月25日，時任前副總統拜登透過影片宣布參與2020年總統選舉，終擊敗時任總統特朗普入主白宮。被問及是否會在同日正式宣布尋求連任時，拜登前天沒有正面回應，僅說：「我已告訴你，我正計劃參選，很快讓你知道。」

續與賀錦麗拍檔競逐 相隔一天，拜登前天清晨透過Twitter宣布競逐連任，同時上傳一段全長3分04秒影片。它以2021年1月國會山莊暴亂及民眾集會爭取墮胎權畫面作為序幕，之後播出拜登任內工作剪輯畫面，由其親自旁述。他指個人自由是美國人根本，沒有比之更重要及神聖，為美國民主奮鬥、保護美國人權利及所有人受到公平對待，正是第一任期工作。

此外，拜登亦提到國內有支持特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）極端主義人士試圖損害基本自由、削減社會保障卻向富人減稅、支配女性醫療決定等，令民眾難以在選舉中投票。他指國家目前面對問題是，國民未來到底是擁有更多抑或更少自由及權利，大家都知道希望答案是甚麼，而現在不時自滿時候，「所以我尋求連任」。拜登與賀錦麗的競選網站同步推出，以代表民主黨的藍色為主調，正中放有二人並肩合照，競選口號為「齊心協力，我們可以完成工作，為了美國人」。

早在外間盛傳拜登即將宣布競逐連任同日，拜登前天發聲明公布白宮國內政策顧問蘇珊‧賴斯（Susan Rice）將於下月離職。他讚揚蘇珊‧賴斯在醫療保健、槍械暴力及學生債務減免等關鍵議程作出貢獻，沒有人更有能力、更有決心為國民辦好重要事情。然而，蘇珊‧賴斯負責監督廣泛政策問題組合，在處理非法移民及邊境問題備受爭議。

特朗普斥釀嚴重通脹 若拜登最終成為民主黨總統候選人，對手可能是老對手特朗普。特朗普前天發聲明諷刺，即使國家史上最糟糕5位總統放在一起，也不會在短時間內造成拜登任內帶來傷害。他批評對方政策導致國內家庭遭遇近半世紀以來最嚴重通脹，警告美元很快喪失世界地位。在聲明中，特朗普不忘提到自己將是激進民主黨人噩夢，又指國家在其治下擁有歷來最安全邊境。

自拜登上任後，美國經歷槍擊、通脹及銀行倒閉等多種問題。美國全國廣播公司（NBC）周日發布最新民調顯示，多達七成受訪者認為拜登不應尋求連任，當中近一半人認為他年紀太大。拜登是美國史上最年長在位總統，假如能夠當選並完成第二個總統任期，屆時將是86歲。本報綜合報道

特朗普 拜登能否保住白宮寶座備受關注。