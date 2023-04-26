台民族黨副主席 涉分裂罪溫州批捕

楊智淵

【本報綜合報道】台灣民族黨副主席楊智淵去年8月3日在浙江省溫州市，因涉嫌長期從事「台獨」分裂活動被刑事拘傳審查。最高人民檢察院昨日在微信公眾號發消息，表示溫州市國家安全局偵查終結楊智淵涉嫌分裂國家罪一案，並移送溫州市檢察院審查起訴。日前，溫州市檢察院對楊智淵批准逮捕，案件正在進一步辦理中。

鼓吹台獨 策劃多項活動 楊智淵1990年出生，台灣台中人，2019年出任台灣民族黨副主席。內地官媒去年報道其被拘傳審查消息時稱，楊智淵長期受「台獨」思想毒害，2006年就讀中學期間即開始從事「台獨」分裂活動。2008年，他在「野草莓學運」表現活躍，被台灣民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長。2011年，楊參與組建台灣民族黨，積極策劃實施一系列「台獨」分裂活動，妄圖推動所謂「公投建國」。

楊智淵2019年出任台灣民族黨副主席代理主席黨務後，高調推行「急獨」路線，大肆鼓譟「台獨」立場；同年應台灣前總統陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員，大肆宣揚「謀獨拒統」。香港修例風波期間，他高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。