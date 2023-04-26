英外相稱孤立中國違背利益

祁湛明

【本報綜合報道】英國外交大臣祁湛明周一表示，孤立中國是背叛國家利益，中國問題的規模和複雜性不應該簡化用「威脅」形容，解決重要的全球問題需要中國參與。中國外交部指中方奉行防禦性國防政策，指摘「中國軍事擴張」是毫無道理。

祁湛明稱要他宣布新冷戰和英國目標是孤立中國是簡單和清晰，但同時是錯誤，是現代世界中的故意誤解；又不期望可以快速克服與中國的分歧，希望中方遵守國際法和它接受的責任，和平共存是基於尊重保護各國免受侵略的基本國際法和機構。

呼籲中方增加軍事透明度 祁湛明指英國對華立場必須三管齊下，首先是加強國家安全應對威脅，其次是強化與印太地區盟友的合作捍衞國際法，最後是直接接觸中國；又稱中國進行和平時期史上最大規模的軍力建設，保密只會提升災難性誤判的風險，呼籲中方增加軍事擴張的透明度；英方準備好對印太地區的軍事存在保持開放，中方亦應同等開放。

中國外交部發言人毛寧昨回應時表示，中國對與英國展開接觸合作持積極態度，中方同時將堅決捍衞國家主權、安全、發展利益，也希望英方以實際行動為兩國的交往合作營造有利氛圍。她強調中國是唯一把和平發展寫入憲法的國家，致力於以和平的方式走向現代化，從未侵略過其他國家，國防建設着眼維護自身安全。