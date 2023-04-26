華防長將訪印加快邊境協商
【本報綜合報道】中國外交部周一表示，中國和印度軍方周日舉行第18輪軍長級會談，是兩軍相隔4個月再次就邊界問題展開軍方高層對話；中國國防部指雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話。上海合作組織國防部長會議周四至周五在印度新德里召開，中國國防部長李尚福預計在會議期間與印度國防部長辛格會面。
軍長會談同意保持聯繫
中國國防部昨日表示，在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行的會談上，中印雙方本着友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。印度外交部周一表示，中印雙方在會上進行「坦率而深入」的討論，同意維護西部前線的安全和穩定、保持密切聯繫，透過外交與軍事渠道繼續對話，盡快就邊界爭議仍懸置問題，達成互可接受的解決辦法。
清華大學國家戰略研究院研究員錢峰分析，作為今年上海合作組織的輪值主席國，印度盼藉第18輪軍長級會談，為即將舉行的國防部長會議營造適當的政治氛圍。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：