華防長將訪印加快邊境協商

軍長會談同意保持聯繫

中國國防部昨日表示，在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行的會談上，中印雙方本着友好和坦誠的精神，就有關問題交換意見。在兩國領導人共同指引下，根據兩國外長會晤成果，雙方同意通過軍事和外交渠道保持密切溝通對話，加快解決中印邊界西段有關問題，同時繼續維護邊境地區的和平與安寧。印度外交部周一表示，中印雙方在會上進行「坦率而深入」的討論，同意維護西部前線的安全和穩定、保持密切聯繫，透過外交與軍事渠道繼續對話，盡快就邊界爭議仍懸置問題，達成互可接受的解決辦法。