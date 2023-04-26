台敦睦艦隊訪帛琉 回程東沙南沙操演

【本報綜合報道】台灣海軍2020年因新冠疫情暫停遠航，直至本月派出2023年敦睦遠航訓練支隊恢復赴友邦訪問，日前已經結束對帛琉的訪問，繼續前往下一個友邦。台灣傳媒昨報道，在完成既定友邦訪問計劃後，敦睦艦隊返航時將分別往南沙及東沙海域，聯同駐當地海巡部隊舉行衞疆操演，艦隊預計下月中旬返抵台灣。

2023年敦睦遠航訓練支隊由護衞艦承德號、護衞艦班超號、油彈補給艦磐石號組成，支隊長為海軍少將朱惠民。支隊上月在台灣各大港口開放參觀，休息整補後展開友邦訪問計劃行程。台灣駐帛琉大使館表示，支隊本月17日至19日訪問帛琉，受當地政府民眾及台灣旅帛僑胞熱烈歡迎；當地媒體指這是台灣敦睦艦隊第16次到訪。

隨行軍校生與駐守官兵交流 報道指出，敦睦艦隊歷年在結束友邦訪問行程準備返台前，都會前往位於南海的南沙群島太平島，以及東沙島海域巡航，艦上官兵和隨行的軍校畢業生期間會登島與駐守的海巡官兵交流，或展開聯合操演，展現台軍對守護東沙丶南沙主權的決心。