美菲軍演 華航母通過 巴士海峽 隔空較勁

中國海軍山東號航空母艦編隊結束在菲律賓海超過半個月的部署行動，周一由東向西過航菲律賓與台灣之間的巴士海峽進入南海。與此同時，美國軍方利用與菲律賓舉行演習的契機，周日在菲律賓一個小島演練守衞該海峽。

日本防衞省統合幕僚監部昨日通報，海上自衞隊艦艇前一天在沖繩縣與那國島南方360公里海域，發現解放軍航空母艦山東號、055型驅逐艦延安號、052D型驅逐艦焦作號及長沙號、054A型護衞艦許昌號及柳州號、901型綜合補給艦查干湖號總共7艘艦艇航向南海方向，山東號艦載戰機及直升機於本月7日至今，總共升降達620次。通報又發布山東號的最新照片，可見飛行甲板停放艦載機，殲15戰機及直18J直升機飛行。

美軍登巴示戈島 操練長程火箭 解放軍本月8日至10日對台灣實施環島戰備警巡及演習，山東號航空母艦編隊部署台灣東部外海，之後航向東南方深入太平洋，並航向美國西太平洋戰略要地關島方向。山東號以海南省三亞綜合保障基地為母港，進出南海都航經巴士海峽。該重要海上航道亦經常被美國軍艦採用，包括目前停靠泰國的尼米茲號航空母艦打擊群。

菲律賓位處台灣以南及扼守巴士海峽，成為美國應對兩岸局勢的重要據點。美菲兩軍正在舉行歷來最大規模、代號「肩並肩」聯合演習，聚焦菲律賓北部防衞。

美國傳媒周一報道，在位於台灣南方160公里的菲律賓巴坦群島省巴示戈島，大約200名美國陸軍士兵及海軍陸戰隊成員周日起一連兩天聯同菲律賓海軍陸戰隊演習，展示美方支援菲方防衞，並利用M142高機動火箭系統對陸上及海上目標實施長程打擊。

小馬可斯將晤拜登 商美菲同盟 美國陸軍與海軍陸戰隊上周六也在菲律賓北部卡加延省加拉鄢島演習，他們在遠征移動基地艦米格爾‧基思號登上魚鷹運輸機，飛往該島演練「船對岸」空中突擊。退役菲律賓少將帕迪利亞（Restituto Padilla）稱，演習反映在台灣南部海域航行的中國軍艦可能容易被擊沉，在巴示戈島等島嶼部署M142高機動火箭系統，射程覆蓋整個巴士海峽，直言「誰控制了巴士海峽，誰就擁有非常戰略性的咽喉要道」。

與此同時，菲律賓總統小馬可斯即將出訪美國，他周一表示將尋求美國總統拜登清晰表明美方在《美菲聯防條約》下，對保護菲方的承諾範圍。他指南海、台灣、北韓的情況已經改變，局勢正在升溫，《美菲聯防條約》需要調整。二人會面期間將討論美菲同盟包含甚麼，以及如何管控與中國的緊張關係，可以做甚麼緩和局勢。本報綜合報道