5•1長假 民宿旅館坐地起價

【本報綜合報道】內地五一長假將至，各個熱門旅遊城市的酒店預訂幾乎爆滿，民宿開始出現漲價毀約潮。很多人反映預訂的民宿旅館酒店坐地起價，理由千奇百怪，例如裝修倒閉、老闆換了、親戚來了，更有民宿勸客人取消訂單後加價再推出。

奇怪理由勸客人取消訂單 內地傳媒周一報道，來自浙江省杭州市的鄧女士上月16日預訂四川省成都市一間民宿，價格非常優惠，她覺得划算也喜歡房型，就以每晚100多元（人民幣‧下同，約115港元）的價格，搶下本月28日至下月2日的3間房，還用了一張平台優惠券，3晚價格345元（約393港元），後來同房型價格已經升至300元（約341港元）一晚。

惟鄧女士上月27日接到民宿電話稱正在裝修，本月底未必完成，希望她主動退訂。她表示要向預訂平台核實，平台指民宿一口咬定要裝修而婉拒入住。鄧女士一度不接受，但後來發現同型同期房源仍然有推出，價格更不斷升漲，才意識到是民宿不想平租給她。考慮到強行入住雙方也不愉快，決定接受平台賠付並選擇其他房源。

114元梳化床位不設洗浴 內地網民周一表示，浙江省台州市一間酒店在五一期間推出睡酒店大堂梳化的另類房型，一晚99元（約114港元）；設施服務包括一張闊0.8米梳化床、無窗、贈送雙人消夜小吃一份，會員送早餐。內地傳媒周二致電該酒店查詢，工作人員證實上述梳化房型不能夠與其他梳化分隔，也不提供洗浴設施。由於是限時限量，該大堂梳化房型已經下架，酒店給訂房的客人免費升級至價格239元（約276港元）的客房。