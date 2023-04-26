台將調低新冠等級 指揮中心解編

【本報綜合報道】台灣中央流行疫情指揮中心昨天宣布，由於新冠病毒嚴重程度下降，國內疫情持續穩定且處於低點，加上國際社會走向調降防疫等級，所以宣布由下月1日起把新冠病毒感染調整為第4類傳染病，指揮中心也將在同一天一併解編。

續監測疫情及變種株趨勢 指揮中心同時公布防疫降級後的調整措施及工作重點，分別是疾管署持續以多元管道監測國內外疫情及變種株流行趨勢，每周舉行例行記者會報告；持續儲備及提供各年齡層公費新冠疫苗接種；持續提供符合條件之染疫民眾公費抗病毒藥物。

此外，為了因應疫情快速變化，必要時動員重啟專責病房及集中檢疫所收治量能，即時調度醫療資源，目前醫用口罩、家用快篩試劑、抗病毒藥等防疫物資庫存量充足。

指揮中心成立至今1,192天，指揮中心感謝民眾3年多來的配合，以及醫護人員與投入防疫工作同仁的辛勞，在全球面臨疫情威脅及經濟重大衝擊的時刻，使台灣仍然得以保有相對的安全與穩定。由於國際疫情持續，世界衞生組織也未解除「國際關注的突發公共衞生事件」，指揮中心呼籲民眾持續配合相關防疫措施，維持良好衞生習慣，並依照最新建議接種新冠疫苗，提升免疫保護力，共同邁向疫後新生活。