赴華客周六起 可快測代替驗核酸

【本報綜合報道】中國外交部發言人毛寧昨日在記者會宣布，為了進一步便利中外人員往來，中方將進一步優化新冠遠端檢測安排，本月29日（周六）起所有來華人員可以登機前48小時內抗原檢測代替核酸檢測，航空公司不查驗登機前檢測證明。

毛寧提醒出入境人員應該做好行前自我健康管理和監測，嚴格遵守中國及當地的防疫要求，中方將繼續根據疫情形勢，科學優化防控政策，更好地保障中外人員安全健康有序往來。根據中國政府去年12月27日發布新冠病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施要求，赴華旅客必須行前48小時進行核酸檢測，無感染者可以起行。

今年3月1日起，中國駐新西蘭大使館公布，允許乘坐當地赴華直航航班人員以抗原檢測代替核酸檢測，航空公司不查驗登機前核酸檢測無感染證明及抗原檢測結果；中國駐歐洲、非洲、東南亞多國大使館隨後發布同類通知。截至本月中，從美國、日本、南韓、英國、德國、奧地利等國赴華，仍然需要提供行前48小時核酸檢測。