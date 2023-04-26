台灣調查局大火 資料庫無受損

【本報綜合報道】位於台灣新北市新店區的法務部調查局廉政大樓周一晚上發生火警，起火地點是大樓一樓的資通安全處辦公室。資安處負責防範境外敵對勢力假訊息及黑客，調查局發表聲明，指辦公室相關電子資料都有備份，不影響工作運行。

新北市消防局長李清安表示，火警周一晚上8時44分發生，該局派出27輛各式消防車、69人到場，當時大樓一樓陷入一片火海。經消防員撲救，火勢晚上9時19分撲熄，全面搜索後確認無人傷亡或受困。初步勘查發現，火頭應該在電腦資料處理相關科室的辦公室，但起火原因有待進一步調查。

否認涉境外勢力 調查局表示，值班警衞當晚8時42分警鐘響起後，發現廉政大樓一樓起火，於是通報消防；又稱設在同幢大樓地下一樓的調查局資料庫內重要機房設備均無受損，並在火警時預防性關機。電力供應正常，網絡連線逐漸恢復，員工平安、正常上班。

調查局資通安全處主要工作包括搜報危害電腦、網絡安全各項狀況。對有傳起火原因與中國大陸等境外勢力有關，調查局局長王俊力周二反駁是無稽之談；初步調查指起火時間前後均沒有可疑人士、異常狀況，現場僅有3名加班的調查人員，相關閉路電視畫面交由警消單位釐清，災損及火警原因待鑑識結果確定後再對外說明。