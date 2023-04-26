彰化食品廠失火 7死15傷

遇害者包括外勞 煙霧瀰漫救援難 台灣聯華食品位於彰化縣的食品工廠昨天早上發生火警，釀成7死15傷，死者包括菲律賓籍外勞，是該縣歷年來最嚴重職安慘劇。台媒指現場火勢不大，由於廠房內煙霧瀰漫，加上救援期間出現資訊錯誤，導致傷亡數字擴大。

涉事工廠位於北斗鎮四海路，專做鮮食飯盒等產品供應超商，於昨天早上6時45分起火。涉事工廠為18小時作業，當時內部有多名工人，起火後躲進冷凍庫避難。警消獲報後到場後發現，濃煙從工廠不斷竄出，立即開始灌救。從火場空拍熱顯像畫面所見，廠房內管線大火溫度破表，火勢順着管線一路竄燒，最後蔓延到整間廠房。

躲冷藏庫 現呼吸困難 原本受困員工在冷藏庫內都很安全，卻因冷藏庫僅用數片塑膠簾隔離，濃煙不斷竄入，眾人紛紛出現呼吸困難狀況。

消防決定派員盡速搶救，卻發現員工並非受困3樓冷藏庫，幾經搜索始發現他們困在4樓冷藏庫，不過由於4樓包裝區間隔相當多，延誤搶救黃金時間。

被救出22名員工中，7人死亡，8人重傷，其餘7人輕傷。死者中4人台灣籍，3人為菲律賓籍。其中南姓菲律賓籍死者同鄉聞訊趕到醫院，確認死訊後當場悲痛大哭，他們表示，南女本來今年10月就要回國，詎料葬身火海，不知道如何告訴其家人。

料機台釀禍 影響生產 聯華食品發聲明指，初步了解起火原因應與機台意外有關，後續需由消防人員鑑識後確認詳細原因，事故影響生產大約兩周，公司已啟動另外兩個鮮食廠區跨廠支援。彰化縣府表示，對本案傷者每人先發兩萬元（新台幣‧下同，約5,100港元）、死者3萬元（約7,600港元）急難救助金，後續將再給予死傷者及家屬輔導及協助。本報綜合報道