伊朗發展核武 以色列會啟戰？

國際只聚焦烏克蘭戰爭與台海的緊張，但中東的形勢可能亦同樣惡劣，甚或有過之而無不及。

以色列國防部長在4月20日的記者招待會提出兩條重要資訊。一是以色列正面對全戰線軍事威脅，已經不是一直以來的有限衝突。衝突表現在加沙地帶、黎巴嫩、敍利亞對以色列的導彈攻擊，以色列的反炸，東耶路撒冷巴勒斯坦人的暴動，以及敍利亞對美軍基地的襲擊等多個戰線。

中俄伊合作或出現 以色列指控是伊朗在幕後幕前支持協調對以色列的攻擊，以色列的反擊只能多戰線同時進行。二是伊朗發展勢頭強大，核武研發正接近完成階段。以色列必定不能容許伊朗擁有核武，不是採直接軍事行動便是製造出有效的軍事威脅。以色列軍方反擊和主動出擊次數已多於過往，且不懼打擊伊朗支持的武裝和敍利亞政府軍。在佔據區仍強力推行新殖民政策，顯然是向伊朗為首的整個阿拉伯陣營挑戰。

有說伊朗正與沙特阿拉伯國家進行大和解，此時未必願節外生枝，與以色列衝突，因而以色列有機可乘。近日沙特與巴勒斯坦加沙地帶的哈馬斯武裝組織代表會面，不知是否為保證大和解不受干預而對之安撫。伊朗與西方就核協議的談判重開機會微，伊朗全力推展核武的科研，亦大有可能從中俄處獲取核燃料以加速進程。以色列生存依靠核阻嚇，若伊朗同樣有核武便會使其核阻嚇失效。與此同時，美國陷於烏克蘭戰爭，本不欲中東生事，寧如阿富汗那樣放棄，對伊朗沙特的大和解震驚與不滿，卻無可奈何，沒法阻撓。但若以色列發動戰爭以破壞伊朗的核武發展，伊朗協同鄰近國家的伊斯蘭教和阿拉伯武裝逐步施壓於以色列，以色列或會企圖再來一次1967年的戰爭。同時打敗伊朗及各地方武裝，甚或佔據黎巴嫩，擴大其在1967年邊界的範圍。以美國與以色列的關係，美國沒法阻止，而且必然被迫支持，以色列與伊朗的大戰便難以避免。而伊朗已不是昔日吳下阿蒙，雙方血戰之下，以色列未必可言勝。但中東，在美國侵略伊拉克、敍利亞之後便會再有規模更大的戰爭破壞。

中東若戰，台海難起戰端，烏克蘭戰爭亦可能草草收場。不過，西方最懼怕的俄羅斯與伊朗結盟，和中俄伊三家合作，更大有機會出現。美國與西方的霸權更受打擊。

研究所所長 陳文鴻