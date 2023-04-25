誤吃外來毒草 樹袋鼠失明迷路

澳洲的白氏樹袋鼠通常生活在雨林，近期卻有部分出現在五金店、服務站和學校教室等人類活動點，疑似失明導致迷路，引起科學界重視。當地科學家研究發現，包括白氏樹袋鼠、東部灰袋鼠在內的多種袋鼠都存在視力問題，牠們可能是吃了一種有毒植物導致失明，是澳洲科學界首次將當地動物的失明與有毒植物聯繫到一起。

氣候孳生毒葉 損免疫系統 澳媒周日報道，新南威爾士省查爾斯史都華大學教授彼得斯（Andrew Peters）透露，該校一名學生幾年前調查了沃加沃加東部灰袋鼠的失明情況，發現該種失明是由外來草種導致。彼得斯稱，氣候問題導致了長時間乾旱後降雨，讓外來草種迅速佔領牧場。

白氏樹袋鼠專家庫姆貝斯（Karen Coombes）認同氣候可能導致白氏樹袋鼠食用的葉子毒性增加，因為雨林正面臨缺雨和氣溫升高的壓力，樹葉中的水分減少，毒素更加集中。庫姆貝斯稱，樹袋鼠依靠樹葉獲取水分，當牠們吃樹葉時，神經毒素會使牠們的免疫系統受損。庫姆貝斯總結稱，無論導致袋鼠視力障礙是甚麽，應該與遺傳因素無關，因為視力受損的成年人所生的嬰兒不會表現出任何失明迹象。本報綜合報道