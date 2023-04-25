潮流創意：切割工具 分糕不易碎

【本報綜合報道】美國一名創意人士設計了一款分蛋糕工具（圖），聲稱可確保蛋糕分得公平，而且能完整上碟。該工具採用彈性塑膠製成，呈空心三角形的形狀，用家可以將它放在蛋糕上，由上至下一壓，就立即切下一份蛋糕，然後直接用它夾住蛋糕上碟，整個過程既快速又簡單，蛋糕也保持整齊形狀，可供奉客。