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潮流創意：袖珍機 任打舊遊戲
【本報綜合報道】部分掌上電子遊戲和電玩中心的街機隨着時代變遷而走入歷史，成為玩家的記憶。德國一間公司推出了一系列懷舊袖珍遊戲機（圖），包含多種遊戲機造型，雖然體積細小，但卻五臟俱全，讓老機迷覺得親切。該系列的機形包括掌上遊戲機、街機等。
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